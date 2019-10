​Iniciativa Liberal diz que ler programa do Governo arrasou alegria de discursar na AR

João Cotrim Figueiredo, único deputado do partido Iniciativa Liberal, criticou duramente o programa de Governo. “Devia ser com muita alegria que pela primeira vez estou aqui a discursar, mas essa alegria não resistiu à leitura do programa de Governo”, afirmou o debate na sua intervenção durante o debate que começou esta quarta-feira e prolonga-se até quinta-feira.

O único deputado eleito por este partido aludiu ainda aos vários roteiros previstos no programa do Governo para, em tom irónico, dizer que faltam outros roteiros, dando como exemplo a necessidade de um "para que um país onde nascem muito poucas crianças consiga não ter um Governo que só nomeou 13 pediatras para os centros de saúde enquanto arranjou 50 secretários de Estado".

No tempo de resposta, António Costa disse sentir uma enorme alegria em ver o deputado Cotrim Figueiredo no hemiciclo.

“Finalmente o PSD tem alguém realmente liberal em quem se pode rever”, ironizou.

Depois, Costa lamentou o conteúdo da intervenção de Cotrim Figueiredo. “Fiquei desiludido porque esperava ouvir alguma coisinha diferente”, afirmou o primeiro-ministro.