Iniciativa Liberal diz que Governo só pode cumprir programa se aumentar impostos

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, sustentou esta quarta-feira que o programa do Governo só pode ser cumprido com aumento de impostos e desafiou o primeiro-ministro a afastar essa opção até ao fim da legislatura.

"Está a querer quadrar o círculo. Quem tem saudades de ser comentador é o senhor primeiro-ministro, quer voltar à 'Quadratura do Círculo', porque isto só se quadra de uma de duas maneiras: ou incumpre o programa que hoje aqui apresenta, ou vai aumentar impostos", declarou João Cotrim Figueiredo.

Numa intervenção durante o debate do programa do XXII Governo Constitucional, na Assembleia da República, o deputado da Iniciativa Liberal dirigiu-se ao primeiro-ministro e perguntou-lhe: "Compromete-se aqui que neste Orçamento que vai entrar em breve e no resto da legislatura não vai proceder ao aumento de impostos?".