​“É mais um programa de entretenimento do que de Governo", critica André Ventura

O deputado André Ventura, do partido Chega, criticou esta quarta-feira o programa do Governo que hoje e amanhã está em debate no Parlamento.



“É mais um programa de entretenimento do que de Governo”, disse Ventura na sua primeira intervenção na Assembleia da República.

André Ventura considerou que este é “um dia especial”, lembrando que José Sócrates, antigo primeiro-ministro socialista, está a ser ouvido por suspeitas de corrupção. A esse propósito, o deputado criticou Costa por considerar que o programa do Governo não traz propostas de combate ao “enriquecimento ilícito ou um regime de incompatibilidades vitalícias entre membros do Governo e empresas que negociaram com o Estado”.

Ventura aludiu ainda a questões relacionadas com a segurança interna. “Onde estão as medidas para combater as esquadras fechadas ou o combate à taxa de suicídio entre as forças de segurança?”

Depois de excedidos os dois minutos e meio a que tinha direito, António Costa tomou a palavra.

O primeiro-ministro, que não saudou Ventura pela sua eleição, disse esperar que o deputado "enriqueça finalmente o nosso panorama legislativo, já que todo o pacote que existe foi criado quando eu era ministro da Administração Interna”.