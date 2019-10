CDS quer saber se “Governo ultra-mega-grande” vai defender regionalização

A líder da bancada parlamentar do CDS, Cecília Meireles, questionou esta quarta-feira o Governo sobre a regionalização: vai defendê-la ou não? A pergunta foi lançada no debate parlamentar sobre o debate do programa do Governo.

De acordo com a deputada, a regionalização poderá vir a criar "mais 900 cargos políticos".

À semelhança do que fez o PSD, a deputada do CDS começou por sublinhar a dimensão do executivo, afirmando que se trata de um “governo ultra-mega-grande”.

Foi na estreia como líder parlamentar dos centristas que Cecília Meireles atacou o "recorde nacional" do número de ministros e secretários de Estado no novo executivo (que conta com 70 elementos).

E passou a outros recordes, como o da carga fiscal, matéria sobre a qual pediu esclarecimentos.

Sobre as notícias que esta quarta-feira vieram a público sobre a ADSE, a deputada do CDS defendeu o alargamento do subsistema de saúde dos funcionários públicos a mais beneficiários, tal como Assunção Cristas já o tinha feito.

A proposta do partido deverá ser entregue ainda hoje.

Costa responde

Na resposta a Cecília Meireles, o primeiro-ministro diz que o recorde de carga fiscal se deve a mais consumo, mais emprego e melhor dinâmica da economia portuguesa.

No que toca à regionalização, o Governo não vai apresentar propostas, declarou António Costa.