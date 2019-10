Carlos Guimarães Pinto abandona liderança do Iniciativa Liberal

A decisão de Guimarães Pinto é revelada precisamente no dia de arranque do debate do programa de Governo , em que um deputado do partido usou pela primeira vez da palavra na Assembleia da República.

Carlos Guimarães Pinto anunciou esta quarta-feira, via Facebook, que vai abandonar o cargo de presidente da comissão executiva do Iniciativa Liberal, partido que chegou pela primeira vez ao Parlamento na atual legislatura, através de João Cotrim de Figueiredo, eleito por Lisboa.

O líder agora demissionário considera que o último ano – tornou-se presidente a 13 de outubro de 2018 – foi “intenso” e obrigou-o a “abdicar de muito para fazer este caminho”, pelo que não lhe “podem pedir que continue a sacrificar” a vida pela “causa” liberal.

“A menos de um ano de eleições muitos acharam impossível que um partido sem dinheiro, sem um rosto mediático, sem uma direção ideológica clara e com um micro-escândalo às costas conseguisse eleger um deputado nas eleições mais concorridas de sempre. A verdade é que conseguimos e hoje a sua voz foi ouvida bem alto no parlamento. A minha missão no partido ficou hoje cumprida e termina aqui”, pode ler-se na publicação.

Carlos Guimarães Pinto – que foi candidato nas legislativas pelo círculo do Porto, não tendo sido eleito – diz sentir “orgulho” pelo trabalho feito e aponta a “uma nova fase” do partido, com “um novo rosto e uma estratégia que tem necessariamente de ser repensada face às novas circunstâncias”.

“O desafio da futura liderança da Iniciativa Liberal não é fácil. Será um desafio crescer num ambiente em que tantos desejam crescer ou recuperar o tamanho que outrora tiveram. Mas crescer a partir daqui não é um desafio mais difícil do que era há um ano eleger um deputado. Hoje o partido tem ao seu dispor mais recursos, um rosto com exposição mediática e uma marca clara e distintiva na sociedade portuguesa. Se num ano partindo quase do zero, conseguimos construir tudo isto, não há limite ao que pode ser atingido a partir de agora”, concluiu.