Madeira tem plano para evitar catástrofes naturais, mas apenas deverá estar concluído em 2023

No período 2014-2020 o POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos) reservou 265 milhões de euros para investimentos estruturantes. A gestora Helena Azevedo revelou à Renascença , no âmbito da Semana Europeia das Regiões e Municípios – que decorreu em Bruxelas, no início de outubro – que a região autónoma já viu aprovadas 37 candidaturas para a prevenção e gestão de riscos, no valor global de 147 milhões de euros e com comparticipação comunitária de 124 milhões.

As derrocadas na Madeira acontecem com alguma frequência e, esta quarta-feira, registou-se mais um acidente: 11 pessoas foram resgatadas da levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana , duas delas feridas com gravidade. Este é um dos riscos previstos pelas autoridades regionais numa série de projetos que serão apoiados por fundos europeus, mas que apenas estarão concluídos, na melhor das hipóteses, em 2023.

Onze desses projetos destinam-se à regularização de linhas de água e prevenção de cheias, 13 à estabilização de encostas e controlo de movimentos de massa, seis à prevenção de incêndios e outros sete a intervenções de planeamento, monitorização e inovação na prevenção de riscos.

O projeto mais importante, a hidroelétrica da Calheta, para a produção de energia por fontes renováveis, está praticamente concluído. Os “mais pesados”, de regularização das ribeiras para evitar inundações, estão em fases diversas, explica Helena Azevedo.

“É um desafio, mas cremos que todos estarão prontos até 2023. As principais ribeiras que vão do Funchal às montanhas vão ficar preparadas para que, em futuras ocorrências de chuvas intensas, as águas não transbordem e as populações não sejam alvo dos riscos enormes que sofreram no passado”, explicou.

Risco reduzido ou eliminado em 387 hectares

Estes 37 projetos têm impacto para mais de 200 mil habitantes da Pérola do Atlântico. Serão intervencionados 6,8 quilómetros de linhas de água, há 70 novos veículos de proteção e socorro e quase 750 operacionais receberam equipamento de proteção individual. Ainda segundo o POSEUR, com as obras, o nível de risco será reduzido ou eliminado em 387 hectares da Madeira, área próxima do mesmo número de campos de futebol.

Em conformidade com as regras da atribuição de verbas comunitárias, a execução pode ocorrer até dois anos depois do fim do período de referência e daí a meta para o final dos trabalhos ser 2023. As grandes inundações de 2010 ou os incêndios de 2016 são dois exemplos de catástrofes naturais que a região autónoma quer evitar.