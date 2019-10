É preciso apostar na reinserção.“Apenas 47% da população prisional trabalha”

Todos os estabelecimentos prisionais têm atividades de reinserção, seja por via do trabalho, do ensino ou da formação profissional. Em alguns, há mais oferta. Depende da zona do país em que se encontram e do envolvimento das empresas privadas e da sociedade civil. Julieta Nunes é desde setembro a nova responsável pelo Centro de Competências de Dinamização das Atividades Económicas e Laborais nas prisões. À Renascença, admite que ainda há desafios nesta área e melhoramentos a fazer, pois “apenas cerca metade da população prisional trabalha - o que corresponde a 47%”. Esta responsável fala de uma mudança do perfil dos reclusos desde há alguns anos. “Atualmente, são raros os que dão entrada nas prisões com competências profissionais ou revelem interesse pela aprendizagem de profissão especializada”, explica. As prisões oferecem cursos que dão equivalência ao 2.º e 3.º ciclos, mas nalguns casos pode ir até ao ensino universitário. Oferecem também trabalhos em várias oficinas e a possibilidade de desenvolver uma profissão fora de muros, assim permita a pena que está a ser cumprida.

“Temos prisões com grandes propriedades agrícolas. Produzimos azeitona, noz, leite e temos indústrias ligadas a essas produções. Há também muitas oficinas onde os clientes pedem vários tipos de coisas: mobiliário novo, encadernações, restauros, etc. E há empresas com oficinas que dão emprego à população reclusa”, adianta Julieta Nunes. Damos formações que “capacitam - teoricamente e na prática - tendo em conta que depois os reclusos desenvolvem na prisão os conhecimentos que aprenderam”. A mesma responsável revela que existem cursos de dois anos onde não há abandono escolar, o que “mostra o empenho dos reclusos em realizar a formação para quando voltarem à vida ativa terem um trabalho e não praticarem mais crimes”. No final de 2018, havia 12.502 reclusos, sem contar com os inimputáveis ou a cumprir pena por dias livres. Desse total, 5.898 têm atividade laboral; 4.229 exercem atividades por conta da prisão, 1.630 trabalhavam por conta de entidades externas: 86% no privado, 6% na administração local, 4% instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 3% para o setor público.