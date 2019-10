Derrocada na Madeira deixa onze feridos de quatro nacionalidades

Entre os feridos, há seis de nacionalidade francesa, dois portugueses, dois alemães e um brasileiro. As duas vítimas graves, uma portuguesa e outra francesa, foram encaminhadas para o Hospital do Funchal e as restantes para o Centro de Saúde de Santana.

Onze pessoas foram resgatadas na sequência de uma derrocada no Caldeirão Verde, no concelho de Santana, na ilha da Madeira, disse em conferência de imprensa o responsável pelo Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, José Dias.

A Levada do Caldeirão Verde é um dos 23 percursos pedestres recomendados pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira. O trilho tem início no Parque Florestal das Queimadas e termina no Caldeirão do Inferno, no concelho de Santana.



No site do Governo Regional da Madeira lê-se que a levada é uma “impressionante obra de arte construída no século XVIII”, que transporta água entre a Floresta Laurissilva e os terrenos agrícolas da freguesia do Faial.

Existem quatro túneis ao longo dos 8.7 quilómetros do percurso, que demora mais de seis horas a ser percorrido. Nas normas de conduta e segurança deste caminho, há apenas o alerta para a existência de túneis, com pouca luminosidade e piso escorregadio.

[atualizado às 18h]