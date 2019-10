Suspensos ensaios clínicos com medicamento administrado à bebé Matilde

Foram suspensos os ensaios clínicos com o medicamento Zolgensma, que recentemente foi falado em Portugal no contexto do caso da bebé Matilde.

A suspensão dos ensaios do medicamento mais caro do mundo, produzido pela Novartis, apenas dizem respeito à expansão dos tratamentos para bebés entre os dois e os cinco anos, pelo que não afeta a menina portuguesa, a quem o Zolgensma já foi administrado.

Segundo a Reuters, os ensaios em animais levantaram algumas preocupações ao nível de possíveis danos ao sistema nervoso. Os reguladores querem que as questões sejam clarificadas e eventuais efeitos secundários indesejáveis confirmados ou despistados antes de se prosseguir.

Ao preço de cerca de dois milhões de euros, o Zolgensma é o medicamento mais caro do mundo. Trata-se de um tratamento genético que trata a atrofia muscular espinal.