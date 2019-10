Subida das águas até 2050 ameaça milhões e vai fazer desaparecer ainda mais cidades

A vida de 300 milhões de habitantes das zonas costeiras pode estar ameaçada pela subida do nível do mar até 2050, estima um estudo que aponta a Ásia como a região mais vulnerável.

De acordo com o estudo, publicado na revista científica “Nature Communications”, milhões de pessoas em risco vivem na China, no Bangladesh, na Índia, no Vietname, na Indonésia e na Tailândia.

No trabalho, os cientistas corrigiram dados existentes sobre o relevo das zonas costeiras usando um algoritmo de inteligência artificial.

"As previsões sobre a subida do nível dos oceanos não mudaram, mas, uma vez que utilizamos novos dados, identificámos muito mais pessoas a viverem em regiões vulneráveis do que pensávamos", afirmou um dos autores do estudo e presidente da organização Climate Central, Ben Strauss.

A nível nacional há várias áreas “vermelhas”: Estuário do Tejo (Lisboa, Vila Franca de Xira, Carregado, Montijo, Moita, Azambuja, Benavente, Alcochete), zonas da costa algarvia (Ria Formosa), Viana do Castelo, Esposende, Fão, Apúlia, Vila do Conde, Matosinhos, Espinho, Esmoriz, Ovar, Torreira, Aveiro, São Martinho do Porto, Caldas da Rainha, Alcobaça, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho.

Segundo os autores da investigação, os dados fornecidos pela agência espacial norte-americana NASA, que permitiram cartografar 95% da superfície da Terra, podem ter margens de erro.

Desde 2006 que o nível das águas sobe em média cerca de quatro milímetros por ano, uma cifra que pode ser multiplicada por 100 se as emissões de gases com efeito de estufa continuarem inalteradas, de acordo com um relatório divulgado em setembro pelo Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, que integra membros da ONU.

Se o aumento da temperatura global for limitado a 2ºC acima dos valores médios da era pré-industrial, conforme prevê o Acordo de Paris sobre alterações climáticas, de 2015, o nível dos oceanos subirá cerca de 50 centímetros até 2100. Contudo, se as emissões poluentes continuarem ao ritmo atual, a subida das águas poderá ser quase duas vezes mais significativa.

