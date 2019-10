Quatro adolescentes condenados por homicídio de pugilista português em Londres

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou esta terça-feira a condenação de quatro adolescentes pelo homicídio e roubo do português Wilham Mendes na capital inglesa, a 22 de dezembro do ano passado. As sentenças aplicadas chegam a um total global de 29 anos.

Um rapaz de 17 anos foi condenado a 16 anos e meio de prisão por homicídio e roubo, outro rapaz de 17 anos foi condenado a 10 anos de prisão por homicídio involuntário e roubo e um rapaz de 16 anos foi condenado a dois anos e meio de prisão pelo roubo. Um quarto jovem, de 16 anos, será enviado para um centro de correção, embora tenha sido ilibado do homicídio.