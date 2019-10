PM da Palestina. "Europa deve preparar-se para o dia a seguir à morte da Iniciativa Trump"

Anexação do Vale do Jordão, o "cesto de vegetais" dos palestinianos Para os palestinianos, o anúncio da anexação de um território correspondente a um terço da Cisjordânia é mais uma prova de que Benjamin Netanyahu, o ainda primeiro-ministro de Israel, nunca se preocupou com o processo de paz, defende Mohammad Shtayyeh. "O Vale do Jordão não é apenas um pedaço de terra, é o 'cesto de vegetais' da Palestina. Netanyahu quer anexar o Vale do Jordão porque tem uma estratégia sistemática de destruição da solução de dois Estados. Sempre defendeu que os quatro pilares de um [futuro] Estado palestiniano têm de ser destruídos: Jerusalém [que não quer partilhar], a anexação do Vale do Jordão [porque tem valor económico e dimensão geográfica], a área C onde estão os colonatos israelitas [vista como possível espaço para a expansão dos mesmos] e a Faixa de Gaza [que Israel mantém isolada]. Sem estes quatro pilares, não há Estado palestiniano." O próximo homem forte de Israel Netanyahu não conseguiu convencer Benny Gantz a entrar no executivo de forma a conseguir formar Governo, no rescaldo das eleições de setembro. Agora, é a vez de Gantz, da coligação Azul e Branco (centristas), tentar encontrar uma solução que quebre o impasse. “Gantz não vai ser muito diferente de Netanyahu", defende Shtayyeh. "Nenhum deles tem uma plataforma política para nos oferecer, nenhum deles quer acabar com a ocupação nem fala [da solução] de 'dois Estados'. A diferença entre Bibi [Netanyahu] e Benny [Gantz] é a mesma entre a Coca-Cola e a Pepsi. Não há muita diferença. Nunca disseram algo de positivo para relançar o processo de paz.”

Papa Francisco apoia solução de dois Estados

O papel mediador dos EUA Clinton, Obama, Bush e agora Trump. O chefe do Governo em Ramallah conclui que Washington deixou de ter condições para garantir uma mediação isenta do processo de paz. "Todos os Presidentes norte-americanos quiseram acabar com o conflito, mas nunca conseguiram. Porquê? Porque nunca quiseram seguir o Direito Internacional e cada um seguiu os seus próprios parâmetros. Todo o processo de paz foi um falhanço, porque o mediador não era honesto. Precisamos de um mediador honesto. A administração norte-americana nunca provou ser esse mediador. Veja-se a atual equipa. Jared Kushner é um doador para os colonatos. São mediadores totalmente parciais em total harmonia com Netanyahu." Iniciativa Trump não Jared Kushner, genro do Presidente dos EUA, está por estes dias em Jerusalém para conversações com os líderes políticos israelitas. A Autoridade Palestiniana diz nada esperar de um plano que, na sua opinião, vale zero. "Não conseguiram sequer um parceiro europeu, árabe ou palestiniano. O único parceiro que conseguiram, Benjamin Netanyahu, vai para casa. Não conhecemos o conteúdo da Iniciativa Trump. Mas sabemos o que não está lá. Não está lá nada sobre Jerusalém, sobre os refugiados palestinianos, sobre a solução de dois Estados, sobre as fronteiras de 1967 ou sobre a remoção dos colonatos israelitas ilegais e ilegítimos. Estes aspetos foram sujeitos a acordo entre nós e os israelitas, como parte do resultado final das negociações." As intenções de Israel O processo de paz está estagnado, enquanto os palestinianos continuam a exigir o fim da ocupação dos territórios palestinianos. Em Ramallah, o Governo acusa Israel de não querer voltar às fronteiras de 1967. “A paz é sobre intenções. Nunca sentimos que a intenção de Israel fosse realmente o fim da ocupação. Tudo no processo de paz vai dar ao fim da ocupação. Não serve aos palestinianos viverem sob ocupação com uma vida de luxo, de cinco estrelas. Queremos o fim da ocupação israelita. Israel foi reconhecido como Estado com base nas fronteiras de 1967. Agora digam-me: hoje, onde estão as fronteiras de Israel? Se as fronteiras forem as de 1967, o problema acaba. O debate em Israel não é sobre os que defendem a ocupação ou a paz. É sobre os que querem manter o statu quo e os que querem anexar certas partes do território palestiniano. A nossa estratégia é quebrar o statu quo." Uma conferência internacional para conseguir a paz Mohammad Shtayyeh defende que o processo de paz tem de ser redesenhado através de uma conferência Internacional sem a presença dos EUA e com forte empenho europeu. “Propomos que a Europa, os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e os países árabes se juntem para uma Conferência Internacional onde a Europa não esteja apenas à espera de ver o que os norte-americanos vão dizer. Queremos um empenho sério da Europa neste processo. Os israelitas nunca quiseram uma parceria com os europeus, desde o tempo de Miguel Moratinos [alto representante da UE para o processo de paz, entre 1996 e 2003]. Na verdade, os israelitas também nunca quiseram os norte-americanos como parceiros neste processo. Nenhum dos enviados especiais americanos foi autorizado a entrar na sala, ficando no corredor à espera que acabássemos a nossa conversa bilateral. Israel não quer uma testemunha do que é a realidade na mesa das negociações.“ Europa deve desempenhar papel relevante Perante a plateia de jornalistas europeus, o primeiro-ministro palestiniano não se cansou de incitar a União Europeia a tomar as rédeas para formar uma coligação que ponha fim à ocupação israelita dos territórios palestinianos, de acordo com as fronteiras de 1967. "Para nós, a Europa é importante porque todas as capitais europeias pedem uma solução de dois Estados. A Europa não está parcialmente ao lado dos palestinianos, mas em linha com os nossos princípios. Vocês acreditam numa solução de dois Estados, nós concordamos. Alguns Presidentes [dos EUA] também acreditavam, como Obama e até George W. Bush. A Europa pode desempenhar um papel relevante. A Europa deve assumir a liderança para se preparar para o dia a seguir à morte da Iniciativa Trump. O plano de Trump vai ser um nado-morto."

ONU pede aos EUA que revertam decisão de mudar a sua embaixada em Israel de Telavive para Jerusalém