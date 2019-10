Congresso norte-americano reconhece genocídio arménio de 1915

A Câmara dos Representantes dos EUA reconheceu oficialmente como genocídio o massacre levado a cabo por forças do Império Otomano contra cristãos arménios em 1915.

Feita a aprovação na câmara baixa do Congresso norte-americano, a lei passa agora para o Senado, onde será sujeita a novo debate e votação.

Há muitos anos que a questão do reconhecimento oficial do genocídio arménio tem sido alvo de debate e discussão, mas a Turquia opõe-se a qualquer passo nesse sentido. Nas últimas semanas, com a invasão do nordeste da Síria por parte da Turquia – que tem sido alvo de muitas críticas a nível internacional e dentro dos Estados Unidos – os defensores da declaração aproveitaram para a propor novamente a votação, na qual foi aprovada por larga maioria, com 405 votos a favor e apenas 11 contra.

O congressista democrata Adam Schiff deixou claro, em declarações à Reuters, que a decisão está diretamente ligada aos acontecimentos recentes na Síria. “Quando vemos as imagens de famílias curdas apavoradas no nordeste d Síria, a meter os seus pertences em carroças e carros, fugindo das suas casas para longe das bombas turcas e das milícias saqueadoras, como é que podemos dizer que os crimes de há cem anos estão no passado?”

A Turquia já reagiu, com Racep Tayip Erdogan, a dizer que se trata de algo sem qualquer valor. Ancara chamou o embaixador dos Estados Unidos para expressar o seu desagrado formal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou a decisão “incompatível com o espírito da nossa aliança na NATO” e pediu à administração de Donald Trump para rejeitar os apelos a mais sanções, feitos pelos congressistas.