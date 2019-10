Confrontos entre Síria e Turquia perto de Ras al-Ain

Os exércitos da Síria e da Turquia entraram em confronto no nordeste da Síria esta quarta-feira.

Segundo apurou a Reuters, os confrontos ocorreram nos arredores de Ras al-Ain, cidade também conhecida por Serekaniye.

A cidade esteve sitiada durante mais de uma semana pelo exército turco e os grupos rebeldes apoiados por Ancara, depois de a Turquia ter invadido a região, mas estas foram incapazes de a tomar às Forças Democráticas da Síria antes do cessar-fogo negociado pela Rússia.

Depois do cessar-fogo, e ao abrigo do acordo alcançado entre Putin e Erdogan, as FDS, que são compostas na maioria por curdos, retiraram e a cidade, que fica em cima da fronteira, foi ocupada pelos turcos.