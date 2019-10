Sorte diferente para os portugueses no Challenger de Shenzhen

Frederico Silva seguiu em frente para os oitavos de final do "Challenger" de Shenzhen, na China, enquanto que o compatriota Gonçalo Oliveira foi eliminado.

Gonçalo Oliveira, 265º do "ranking", foi dizimado por Zhizhen Zhang, 185º da hierarquia e oitavo cabeça-de-série do torneio. A partida durou apenas 47 minutos e Gonçalo fez apenas um ponto. Zhang seguiu em frente por 2-0, com os parciais de 6-0 e 6-1.

Já Frederico Silva, 202º, também venceu, e de forma dominante, Tsung-Hua Yang, do Taiwan, 286º do mundo.

O luso conquistou a passagem aos "oitavos" com uma vitória por 2-0, pelos parciais de 6-3 e 6-0.

Na próxima ronda, Frederico mede forças com Chun Hsin Tseng, 340º do "ranking" ATP.