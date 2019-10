Anthony Davis ofusca LeBron James

Anthony Davis voltou a ter noite inspirada em Los Angeles e liderou os Lakers a uma vitória clara sobre os Memphis Grizzlies, por 120-91. O jogador contratado aos Pelicans está a ofuscar a estrela da companhia, LeBron James.

Davis fez duplo-duplo, com 40 pontos e 20 ressaltos. LeBron contribuiu com 23 pontos e ainda fez oito assistências. Os melhores dos Grizzlies foram Valanciunas, com 14 pontos e 11 ressaltos, e Ja Morant, com 16 pontos.

NBA

Resultados

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies, 120-91

Denver Nuggets-Dallas Mavericks, 106-109

Miami Heat-Atlanta Hawks, 112-97