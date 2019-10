Varzim trava assalto do Nacional à liderança

O Nacional não foi além de um empate caseiro, a uma bola, frente ao Varzim, em jogo a contar para a oitava jornada da II Liga.

A equipa de Luís Freire poderia subir à liderança isolada do campeonato caso vencesse a equipa poveira. Bryan Riascos marcou o golo que deu vantagem à equipa madeirense, aos 13 minutos.

Lumenka restabeleceu o empate ainda na primeira parte, aos 37 minutos. O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de Hugo Gomes, aos 81 minutos, por queimar tempo.

Com este resultado, o Nacional igualou os 18 pontos do Covilhã e Farense, apesar de ter mais dois jogos realizados do que a equipa de Ricardo Soares.

"Bis" de Vítor Ferreira no Fontelo

O Académico Viseu também perdeu a oportunidade de chegar ao quarto lugar e igualar o Estoril, mas perdeu, em casa, contra o FC Porto B.

A equipa de Rui Barros venceu por 2-0, com dois golos de Vítor Ferreira, aos 40 e 93 minutos, o último de grande penalidade.

O jogo ficou ainda marcado pela lesão de Sérgio Oliveira, cedido por Sérgio Conceição à equipa B. O internacional português saiu aos 24 minutos para dar lugar a Fábio Vieira, que assiste o primeiro golo.

Com este resultado, o FC Porto sobe ao 11º lugar, com 10 pontos. O Académico de Viseu mantém os mesmos 12 pontos.