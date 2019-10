Sá Pinto quer quebrar registo invencível do Boavista

Ricardo Sá Pinto, treinador do Sporting de Braga, reconhece que o Boavista é uma equipa "difícil de bater", mas não esconde o objetivo de quebrar o registo invencível da equipa axadrezada no campeonato.

"Estamos à espera de um Boavista difícil de bater e que não sofre muitos golos. Já bateu o pé a grandes equipas e, em casa, torna-se ainda mais difícil, com o apoio dos adeptos. Será um jogo de muita luta pela primeira e segunda bola. Se por um lado vamos ter uma equipa que ainda não ganha há algum tempo, por outro há outra que vem de uma sequência de vitórias e que quer muito continuar assim. Mas o Boavista é uma equipa com valor e espera-nos um jogo complicado", disse, em conferência de imprensa.

Embalado pelos bons resultados, com cinco vitórias consecutivas, Sá Pinto quer prolongar o bom momento de forma da equipa.

"Nada me preocupa agora. Estamos num excelente momento, com cinco vitórias seguidas. Faltou só um pouco de consistência na posse de bola contra o Santa Clara, mas o adversário também teve mérito. Marcámos quando devíamos ter marcado e até podíamos ter marcado mais", diz.

Questionado sobre a rotação da equipa, devido à sequência de jogo com a participação na Liga Europa, Sá Pinto diz que tem muitas e boas opções no plantel.

"Estamos num ciclo difícil em termos físicos. Se no início da época ainda estávamos com pouca carga, agora é cada vez mais difícil pelo acumular de jogos, mas tenho o plantel preparado com várias opções, jogadores que não têm jogado tanto e querem ajudar. Quando chegar a altura deles, espero que correspondam. A equipa que entrar terá os jogadores bem preparados para este jogo", remata.

O Boavista-Braga está marcado para quinta-feira, às 20,15, no Estádio do Bessa.