Relva e papagaios

Benfica e FC Porto jogam hoje e dominam as manchetes dos jornais desportivos. O FC Porto visita o Marítimo. O Benfica recebe o Portimonense.

"Proibido escorregar", lê-se na manchete do "Record", com duplo sentido. O Benfica tem dois jogos em casa, tem de vencer e jogar num relvado que não está em boas condições. SAD substitui tapete depois do jogo com o Santa Clara. Nova relva vem da Holanda.

"Temos condições para jogar melhor", assume Bruno Lage, em declaração destacada pelo jornal "A Bola".

"Conceição contra os 'papagaios'", titula "O Jogo". Treinador do FC Porto com alfinetada aos que acusam os dragões de atacar às cegas. Marega de fora por opção técnica.

O "Record" anuncia o regresso da equipa B ao Sporting. "A Bola" diz que Viviano e Alan Ruiz vão para tribunal. "O Jogo" revela que o Sporting quer um milhão de euros em troca do empréstimo de Wendel.