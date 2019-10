Porfírio Amorim e o Famalicão. "Uma vitória repõe tudo no devido lugar"

Sem traumas e com orgulho do passado recente. É desta forma Porfírio Amorim, antigo jogador, treinador e coordenador técnico do Famalicão, encara o jogo desta quarta-feira com o Gil Vicente.

Depois da goleada sofrida no Dragão, por 3-0, e consequente perda da liderança, o Famalicão está de regresso a casa e Porfírio Amorim pede serenidade aos adeptos famalicenses.

“Temos muito a tendência para sermos do tudo ou nada. O jogo desta noite pode começar a não correr e nós começarmos logo a pensar o pior, mas não, porque a equipa tem credibilidade. Temos que a apoiar e esperar que as coisas corram bem”, diz numa entrevista a Bola Branca.

Para o antigo treinador do Famalicão, uma vitória sobre o Gil Vicente ajudará a tranquilizar os que possam pensar que o excelente início de temporada foi fruto do acaso.

“O que o Famalicão fez foi realmente muito bom e, ganhando logo, repõe tudo no devido lugar”, sublinha.

O Famalicão perdeu a liderança do campeonato ao ser derrotado pelo FC Porto na jornada anterior. Os três golos sofridos no Dragão, tiveram por matriz comum os erros cometidos quando a equipa persistia em sair a jogar, com a bola no pé, a partir da sua área de baliza.

Porfírio Amorim não vê motivos para que o treinador João Pedro Sousa altere este modelo de jogo, mesmo questionando aquilo que parecer ser uma tendência crescente no futebol.

“Questiono não só o João Pedro, mas todos os outros que optam por esse tipo de saída. Mas foi muito interessante verificar que no Dragão, embora persistindo no erro, a equipa manteve o mesmo critério, o que quer dizer que as coisas estão consolidadas. E estão assim desde o início da época, não há razões para mudar”, conclui.