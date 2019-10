Plantel da Académica em greve

O plantel da Académica estará de greve, esta quarta-feira, e recusou-se a realizar a sessão de treino, segundo escreve o "Record".

De acordo com a publicação, os jogadores exigem melhores condições de trabalho e a equipa técnica, liderada por César Peixoto, estará solidária com os jogadores.

A Académica está no 12º lugar da II Liga, com nove pontos em oito jogos disputados. A equipa está numa série de cinco jogos consecutivos sem perder, com vitórias contra Lusitano Vildemoinhos, Benfica B e Portimonense, e empates contra o Feirense e Penafiel, na última jornada.