Nuno Manta Santos responde a Sérgio Conceição: "Não estive a olhar para o relógio"

O treinador do Marítimo, Nuno Manta Santos, respondeu com indiferença às acusações de antijogo feitas pelo homólogo do FC Porto, Sérgio Conceição, após o empate entre as duas equipas.

"Eu não estive a olhar para o relógio, estive focado no jogo e, como disse na antevisão, o Marítimo jogou com as armas todas que tinha ao seu dispor", sublinhou o técnico, em conferência de imprensa após a partida.

Manta Santos sabia que o FC Porto, "um adversário muito difícil, pela sua capacidade individual e coletiva", ia "empurrar para trás o Marítimo", mas queria ter tido mais bola e ter conquistado os três pontos:

"Não foi perfeito porque não ganhámos. Nós preparámos este jogo para vencer, logo não podemos estar satisfeitos. Faltou ficarmos mais com a bola, termos mais critério, mas o FC Porto pressionou muito. Os jogadores foram solidários. Também temos de dar mérito ao Marítimo, pela nossa capacidade de superação, sacrifício. Em termos defensivos, a equipa esteve competente. Sabíamos que teríamos poucas oportunidades e teríamos de as aproveitar."

O treinador do Marítimo também teve reparos a fazer à prestação do árbitro, Jorge Sousa. "Maeda rouba a bola de forma limpa e ia isolar-se. Marcano perde a bola para Maeda. É preciso analisar o jogo friamente e sermos imparciais", apontou, em declarações à Sport TV.