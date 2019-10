Meyong: "Estou cá só para um jogo ou dois"

Meyong admite que apenas vai orientar o Vitória de Setúbal temporariamente, enquanto a direção do clube sadino não encontra o sucessor de Sandro Mendes

"Estou cá só para um jogo ou dois, no máximo. Não tenho intenção de ficar como treinador principal. A verdade é que não estava à espera", disse, em conferência de imprensa.

O treinador de 39 anos reconhece o bom trabalho de Sandro Mendes e não comenta a justiça da sua saída do comando técnico do emblema.

"O Sandro é um colega e um amigo. Foi, é e vai continuar a ser um símbolo do clube. No tempo que esteve cá fez um bom trabalho. Conseguiu a permanência e a equipa, em termos de classificação, não está assim tão mal. É uma opção da direção que não vou comentar", disse.

Na próxima jornada, o Vitória de Setúbal vai até aos Açores defrontar o Santa Clara. Meyong diz que a equipa está preparada para vencer e revela aquilo que foi uma semana de trabalho atípica.

"Vamos lá para fazer golos e ganhar. O balneário não se pode deixar afetar com esta situação. Pelo que vi nas muitas conversas que tivemos, os jogadores estão bem e estão motivados. A semana foi mais de conversa do que treino. Os processos já nós temos. O mais importante é o aspeto mental porque a cabeça é que manda no corpo. Os jogadores passaram-me a ideia de que estão bem e, por isso, estou satisfeito e confiante para amanhã", diz.

O jogo entre Santa Clara e Vitória de Setúbal está marcado quinta-feira, às 20h15.