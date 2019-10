Jorge Sousa e Manuel Mota nos jogos grandes do dia

Jorge Sousa é o árbitro nomeado para o jogo do líder FC Porto na Madeira, com o Marítimo (18h45), e Manuel Mota estará na Luz para apitar o Benfica-Portimonense (20h15), jogos da 9.ª jornada da I Liga que se realizam esta quarta-feira.

Nuno Almeida é o videoárbitro do jogo dos Barreiros. Vítor Ferreira terá as mesmas funções no desafio da Luz.

Para o primeiro jogo do dia (17h00), entre Rio Ave e Moreirense, o Conselho de Arbitragem da Federação escolheu António Nobre. Gustavo Correia é o VAR. Rui Oliveira estará no Vitória de Guimarães-Belenenses SAD (20h00), com Bruno Esteves no VAR. Cláudio Pereira é o nomeado para o último jogo do dia (21h00), entre Famalicão e Gil Vicente. Fábio Veríssimo é o videoárbitro.