O Famalicão venceu o Gil Vicente por 2-1, em jogo da nona jornada da I Liga.

Os golos do Famalicão foram apontados por Toni Martinez e Anderson Silva.

Pelos comandados de Vítor Oliveira descontou Sandro Lima, em cima do minuto 90.

Com este triunfo, o Famalicão apanhou o FC Porto no segundo lugar, ambas as equipas com 22 pontos.

Veja o resumo da partida.