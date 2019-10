Capitães da Académica garantem que plantel não fez greve

Os capitães da Académica, Zé Castro, Traquina, Hugo Almeida, Mike e Ricardo Dias, emitiram um comunicado, a partir da página oficial do clube de Coimbra, que confirmam que o plantel não fez greve.

"Vimos esclarecer que é totalmente falso que a equipa se tenha recusado a treinar. São notícias que apenas têm como objectivo desestabilizar o grupo de trabalho e não podemos permitir que o nosso bom nome enquanto profissionais seja colocado em causa desta maneira", pode ler-se.

Os cinco jogadores confirmam, no entanto, que a equipa não treinou no relvado e fez trabalho de ginásio: "Cumprimos a sessão de trabalho no ginásio da academia e estamos de corpo e alma no clube, totalmente focados em atingir os objetivos da Académica".

Segundo o "Record", os jogadores exigiam melhores condições de trabalho e recusaram-se a treinar. A Académica está no 12º lugar da II Liga, com nove pontos em oito jogos