Académica desmente greve e garante que "a equipa treinou de forma normal"

A Académica desmentiu, em comunicado, uma greve por parte do plantel e garante que a equipa "treinou de forma normal, cumprindo a sessão de trabalho no ginásio. Reiteramos que, em momento algum, foi equacionada qualquer recusa em treinar por parte do plantel".

"Na sequência das notícias que informam uma alegada recusa por parte dos jogadores em participarem no treino agendado, vem a direção da Académica negar categoricamente os factos relatados, que apenas tiveram o intuito de denegrir o bom nome da Académica e afetar o grupo de trabalho", pode ainda ler-se.



Segundo o "Record", os jogadores exigem melhores condições de trabalho e recusaram-se a treinar.

A Académica está no 12º lugar da II Liga, com nove pontos em oito jogos disputados. A equipa está numa série de cinco jogos consecutivos sem perder, com vitórias contra Lusitano Vildemoinhos, Benfica B e Portimonense, e empates contra o Feirense e Penafiel, na última jornada.