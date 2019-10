Taça Libertadores continua marcada para o Chile

A CONMEBOL reafirma que a final da Taça Libertadores entre River Plate e Flamengo está marcada para o Chile a 23 de novembro.

O responsável máximo pelo futebol da América do Sul escreve nas redes sociais que “a final é a celebração do futebol com e para o povo chileno”.

“Agradecemos o compromisso demonstrado pelo Governo de Chile para garantir as condições de segurança para a realização da final única da Libertadores 2019”, acrescenta.

Nas últimas semanas, o Chile, em especial a capital Santiago, tem estado em ebulição, com manifestações violentas contra o Presidente Piñera.

O Flamengo, de Jorge Jesus, vai defrontar o River Plate, atual detentor do troféu.