Real Madrid goleia e coloca-se a um ponto do Barcelona

O Real Madrid goleou o Leganés, por 5-0, esta quarta-feira, e colocou-se a um ponto da liderança do campeonato espanhol, atualmente na posse do Barcelona.

Rodrygo e Toni Kroos, em minutos consecutivos, garantiram a vitória da equipa de Zinedine Zidane logo nos primeiros 10 minutos. Ao minuto 24, Sergio Ramos fez o 3-0, de grande penalidade.

Já na segunda parte, Benzema fez o gosto ao pé, também de penálti, e no final, ainda houve tempo para o ex-Benfica Luka Jovic, reforço de verão, estrear-se a marcar pelo Real Madrid.

Com este triunfo, o Real isola-se no segundo lugar, com 21 pontos, menos um que o Barcelona e mais um que três equipas: Granada, Atlético de Madrid e Sevilha.

Restantes resultados

Valência 1-1 Sevilha

Real Sociedad 1-2 Levante

Atlético Bilbau 3-0 Espanhol

Bétis 2-1 Celta de Vigo