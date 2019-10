Paulo Fonseca goleia e entra na zona Champions

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, goleou no terreno da Udinese, por 0-4, esta quarta-feira, e subiu ao quarto lugar do campeonato italiano, que dá acesso à Liga dos Campeões.

O marcador foi inaugurado logo aos 13 minutos, por intermédio de Nicolo Zaniolo. Aos 31 minutos, a Roma ficou com menos um jogador, devido à expulsão, por vermelho direto, de Federico Fazio, mas não acusou a inferioridade numérica.

Ao minuto 51, Chris Smalling ampliou a vantagem da Roma e, três minutos depois, Justin Kluivert deu contornos de goleada ao resultado. Por fim, aos 65 minutos, Aleksandar Kolarov fixou o resultado final.

Feitas as contas, a Roma passa a somar 19 pontos, o que a isola no quarto lugar, com mais um ponto que Lazio, Nápoles e Cagliari. A equipa de Paulo Fonseca está, ainda, a apenas dois pontos do terceiro lugar, que pertence à Atalanta.

Restantes resultados



Cagliari 3-2 Bolonha

Lazio 4-0 Torino

Sampdoria 1-1 Lecce

Sassuolo 1-2 Fiorentina

Nápoles 2-2 Atalanta

Juventus 2-1 Génova