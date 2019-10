Maradona goleou o Newell's Old Boys, mas foi recebido num trono

Diego Maradona, treinador do Gimnasia, foi recebido no Estádio Marcelo Bielsa, casa do Newell's Old Boys, com um trono junto ao banco de suplentes.

"D10S" fez uma temporada no clube de Rosario, em 1993/94, e tem uma bancada do estádio com o seu nome. Depois de ter tido milhares de adeptos a marcar presença no hotel do Gimnasia, Maradona foi recebido com pompa e circunstância no estádio da partida.

O Newell's colocou um trono junto ao banco de suplentes, onde Maradona se sentou para liderar o Gimnasia a uma imponente goleada, por 4-0, fora de portas.

Apesar da vitória, Maradona e o Gimnasia continuam no 23º lugar do campeonato argentino.