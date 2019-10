Mano Menezes. “Com estes jogadores, Abel Braga também teria sucesso no Flamengo"

O treinador do Palmeiras diz que “com estes jogadores, Abel Braga também teria sucesso no Flamengo”.

Mano Menezes, atual segundo classificado do Brasileirão, comentou assim a melhoria do Mengão desde a chegada de Jorge Jesus.

“Talvez, possa ser algo polémico, mas penso que, com estes jogadores, Abel também teria sucesso no Flamengo”, referiu Mano Menezes, referindo-se ao anterior técnico do Flamengo.

Com a chegada de Jorge Jesus entraram também quatro reforços: Rafinha, Pablo Marí, Filipe Luís e Gerson.

O Flamengo tinha oito pontos de atraso e agora tem 10 de avanço no campeonato brasileiro e está também na final da Taça Libertadores.

Menezes lembra que Abel Braga “nunca foi técnico que armasse uma equipa defensiva. Não há uma equipa dele que fosse extremamente defensiva”.