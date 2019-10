Liverpool bate Arsenal em festival de 10 golos

O Liverpool avançou para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, esta quarta-feira, ao derrotar o Arsenal, em casa, nos penáltis, num jogo com 10 golos.

Os "reds" adiantaram-se logo aos seis minutos, com um autogolo de Mustafi, aos seis minutos. Contudo, aos 19, Lucas Torreira empatou e, com golos aos minutos 26 e 36, Gabriel Martinelli consumou a reviravolta para o Arsenal. Ainda antes do intervalo, James Milner reduziu, de grande penalidade.

O arranque da segunda parte sorriu ao Arsenal, que fez o 2-4, por intermédio de Maitland-Niles. Porém, em menos de 10 minutos, o Liverpool, empatou, com golos de Oxlade-Chamberlain e Origi. Ao minuto 70, Joe Willock recolocou o Arsenal na frente do marcador, mas para lá dos 90, Origi bisou e levou a partida para penáltis.

No desempate por grandes penalidades, todos acertaram, menos um: Dani Ceballos permitiu a defesa a Kelleher. Com isso, o Liverpool carimbou a passagem aos quartos de final.

United triunfa em Stamford Bridge



O Manchester United também passou aos quartos de final da Taça da Liga, com uma vitória no terreno do Chelsea, por 1-2.

Marcus Rashford inaugurou o marcador, aos 25 minutos, de grande penalidade. Ao minuto 61, Michy Batshuayi empatou a partida, no entanto, 12 minutos depois, Rashford bisou e apurou o United.