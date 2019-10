Cristiano Ronaldo dá vitória à Juventus nos descontos

Cristiano Ronaldo deu a vitória à Juventus, sobre o Génova, por 2-1, esta quarta-feira.

O internacional português, que foi titular, marcou, de grande penalidade, aos 94 minutos, o golo que permitiu aos "bianconeri" recuperar a liderança da Sierie A.

Antes, Bonucci tinha adiantado a equipa da casa, ao minuto 36, para quatro minutos depois Kouamé empatar. Isto, num jogo que teve três expulsões: Cassata e Marchetti, ambos do Génova, aos 51 e 57 minutos, respetivamente, e Rabiot (Juventus), aos 87.

Com este resultado, a Juve recuperou a liderança do campeonato italiano, com 26 pontos, mais um que o Inter de Milão e mais quatro que a Atalanta, que foi arrancar um empate a dois golos a Nápoles.

Maksimovic adiantou a equipa do sul de Itália, Freuler empatou. Milik devolveu a vantagem ao Nápoles, mas ao cair do pano Ilicic fez o empate.

O Nápoles fica, assim, com 18 pontos, menos oito que a Juventus. A corrida a dois pelo "scudetto", entre Juve e Inter, começa a tomar contornos cada vez mais evidentes.

Restantes resultados



Cagliari 3-2 Bolonha

Lazio 4-0 Torino

Sampdoria 1-1 Lecce

Sassuolo 1-2 Fiorentina

Udinese 0-4 Roma