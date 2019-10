Antes das eleições, a CIP teve oportunidade de definir e apresentar as suas propostas, dirigidas aos decisores que exercerão o poder político nos próximos quatro anos, no documento “Portugal a crescer mais”.



Identificámos cinco grandes desafios: a transformação digital e tecnológica, a demografia, os mercados globais, o endividamento, a sustentabilidade ambiental.

Apresentamos as nossas propostas, estruturadas em três grandes eixos:

• Pessoas – finalidade e o mais importante fator de sucesso da economia;

• Competitividade – caminho para os nossos objetivos;

• Sustentabilidade – imperativo global que assumimos.

Concluímos que é fundamental pôr em marcha um exigente processo de reconversão da força de trabalho para enfrentar o desafio da transformação digital e tecnológica e assegurar a sua permanente adequação às necessidades do mercado do trabalho.

No domínio da fiscalidade, a prioridade vai para o estímulo ao investimento, e, em especial, à capacidade de autofinanciamento do mesmo. Para tal, uma medida eficaz seria aprofundar o regime de Dedução de Lucros Retidos e Reinvestidos, tornando este regime num instrumento eficaz de discriminação positiva de todas as empresas que investem baseando-se no autofinanciamento.

Continuamos a insistir na retoma do compromisso da redução da taxa de IRC e da eliminação progressiva das derramas.

Propomos a correção dos aspetos mais gravosos da tributação sobre as empresas, nomeadamente as tributações autónomas.

Na linha dos trabalhos que vimos desenvolvendo há muitos anos, defendemos medidas tendentes à capitalização e financiamento das empresas portuguesas, por forma a ultrapassarem uma das suas principais fragilidades: a excessiva dependência de crédito bancário, sobretudo de curto prazo, num quadro de estruturas financeiras debilitadas.

A promoção de um ambiente de negócios atrativo e estimulante é outro vetor essencial à competitividade, permitindo às empresas concentrarem os seus recursos na criação de valor e competirem em mercados cada vez mais exigentes. Neste quadro, além da necessidade de diminuir custos administrativos e demais custos de contexto, surge como prioritária a promoção de uma justiça económica célere e eficaz.

Com as medidas que apresentamos no capítulo dedicado à sustentabilidade, procuramos ultrapassar a dicotomia entre ambiente e economia, com empresas ao mesmo tempo mais competitivas e ambientalmente mais responsáveis e com uma forte dinâmica económica sustentada por novas tendências de procura.

Em suma, olhamos para as pessoas, competitividade e sustentabilidade, não de forma isolada, mas como os ângulos de um triângulo que é preciso articular, com vista ao desenvolvimento sustentável do ponto de vista social, económico e ambiental.

* António Saraiva é presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal