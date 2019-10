ERC dá luz verde à venda da Media Capital à Cofina

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) não se opõe à venda da Media Capital, proprietária, entre outros meios, da TVI e da Rádio Comercial, à Cofina dona do Correio da Manhã e da CMTV.

Num comunicado publicado esta quarta-feira no site da instituição, intitulado “ERC emite parecer sobre operação de concentração Cofina/Media Capital”, indica-se que o conselho regulador do organismo não conclui “que tal operação coloque em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões, cuja tutela incumbe à ERC aí acautelar”.

Na nota acrescenta-se ainda que o parecer “foi já remetido à Autoridade da Concorrência, dele tendo sido notificada a requerente da operação”.

Com este parecer, deixa de estar suspensa a contagem dos 30 dias úteis que a Autoridade da Concorrência tem para deliberar sobre a operação, podendo vetá-la. A Cofina já adiantou que desistiria do negócio no caso de qualquer veto.

O negócio de compra foi anunciado pela Cofina a 21 de setembro. A empresa anunciou então ter chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que esta detém na Media Capital, valorizando-a em 255 milhões de euros.