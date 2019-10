Recorde de Riera quebrado por um treinador "criativo e com vocação"

Bruno Lage conseguiu um registo de 25 vitórias em 27 jogos, superando a marca do chileno Fernando Riera, nos anos dourados do Benfica, na já distante década de 60. Em caso de vitória com o Portimonense, esta noite na Luz, o treinador das águias pode superar o registo que detém em parceria com André Villas-Boas, este como treinador do FC Porto.

Porto que se cruza no caminho do Benfica de Riera, na temporada 1962/63, em que o chileno protagonizou "uma história lindíssima" perdendo apenas um jogo, perante os adeptos benfiquistas, frente aos dragões.

António Simões, glória dos encarnados, lembra em Bola Branca, que esse "foi um campeonato em que o Benfica dominou completamente os seus adversários", e só nas competições europeias, mais concretamente na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, perderia para os italianos do Milan, por 2-1, em Wembley.

O antigo jogador dos encarnados e da seleção portuguesa é testemunha dos registos passados e dos atualmente protagonizados pelo seu clube, hoje comandado por um homem "tem vocação para treinador, é criativo e é comunicador".

"Bruno começa a fazer história, oxalá seja grande, e que continue a ter sucesso, porque já mostrou que tem jeito para isto", acrescenta.

Portimonense é o adversário que se segue para o campeonato

Esta noite, no Estádio da Luz, segue-se o Portimonense, que tem António Folha como treinador e que, segundo Simões, as suas equipas "jogam bem, são bem organizadas e destemidas. Será um bom desafio para o Benfica confirmar uma melhoria que é necessária para o ciclo de jogos tremendo que se avizinha".

"A caminhada faz-se também frente a estes adversários e a jogar em casa, onde a responsabilidade é igual, mas há um acréscimo da obrigação de não desperdiçar pontos nestas circunstâncias. Que estes jogos possam permitir que se jogue melhor e que se aumente a confiança, porque uma coisa não está desligada da outra. Só podemos ter confiança quando as coisas nos correm bem. Quando não correm bem, pede-se que haja determinação e persistência", remata António Simões.



O Benfica-Portimomense, joga-se às 20h15, e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.