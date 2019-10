Raúl de Tomás e Samaris convocados para o Portimonense

Raúl de Tomás e Andreas Samaris são as grandes novidades nos convocados de Bruno Lage para a receção do Benfica ao Portimonense.

O ponta-de-lança espanhol falhou a última partida, em Tondela, devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, mas recuperou a tempo de defrontar a equipa algarvia. Já o médio grego tinha ficado de fora, por opção, e rende Caio Lucas na convocatória.

Lage convocou 20 jogadores, sendo que dois destes acabarão por ver a partida da bancada. Conti, Fejsa, Nuno Tavares, David Tavares, Caio Lucas e Zivkovic ficaram de fora, por opção. Rafa é o único nome no boletim clínico, a contas com uma desinserção do tendão médio adutor.

O Benfica-Portimonense tem o pontapé de saída marcado para as 20h15 desta quarta-feira no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A lista de convocados:



Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben, Grimaldo e Tomás Tavares;

Médios: Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Florentino, Cervi, Taarabt e Chiquinho;

Avançados: Jota, Seferovic, Vinícius e Raúl de Tomas.