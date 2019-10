José Eduardo Agualusa entre os vencedores do Prémio Nacional de Cultura e Artes em Angola

O escritor angolano José Eduardo Agualusa, o músico Alberto Teta Lando e a historiadora Constança Ceita são alguns dos vencedores do Prémio Nacional de Cultura e Artes de Angola de 2019, foi anunciado esta segunda-feira em Luanda.

De acordo com o júri do prémio, José Eduardo Agualusa foi distinguido na área da literatura pelo seu contributo para a projeção da literatura angolana no mundo, graças a um "extenso e vital percurso criativo" assente na investigação, na memória histórica, na distopia na atualidade, no questionamento, na reflexão e no sentido estético que compõem as suas obras literárias.



"Eduardo Agualusa é suficientemente ousado, disruptivo e comprometido com as causas e problemáticas sociais e políticas fundamentais deste tempo, o que lhe permite, amiúde, posições intelectuais que privilegiam o dissenso, a controvérsia e a polémica reflexiva. Desta forma tem contribuído tanto para o surgimento do leitor emancipado, como para o fortalecimento da cidadania e da liberdade de expressão", lê-se na ata do prémio.