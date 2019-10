Silas volta a chamar dois jovens da formação para o treino

Jorge Silas, treinador do Sporting, voltou a recorrer às camadas jovens para compor o grupo de trabalho.

O plantel leonino prepara a deslocação ao Paços de Ferreira sem Battaglia e Jovane Cabral, que fizeram tratamento e trabalho de ginásio, e Fernando, que fez apenas ginásio. Sem duas opções de ataque, Silas voltou a chamar Babacar Fati e Loide Augusto para integrar a sessão.

O Sporting volta a treinar na quarta-feira, às 10h00, em Alcochete. Silas fará a antevisão da partida, em conferência de imprensa, às 13h00.

O Paços de Ferreira recebe o Sporting, no Estádio Capital do Móvel, na quinta-feira, às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.