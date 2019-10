Jesé Rodríguez: "O Bruno Fernandes podia jogar no Real Madrid"

Bruno Fernandes tem qualidade para o Real Madrid. A afirmação é de Jesé Rodríguez, atual companheiro de equipa do médio no Sporting e ex-jogador do Real Madrid.

"O Bruno parece-me um futebolista espetacular e podia jogar no Real Madrid. E não só. Podia jogar em qualquer clubes da Europa", disse, em entrevista ao Record.

No entanto, Jesé garante que o foco do camisola "8" está no Sporting: "É jogador do Sporting, acredito que está feliz aqui, está muito comprometido, quer que ganhemos todos os encontros e que o Sporting faça algo de grande".

Bruno Fernandes esteve associado ao Manchester United, Tottenham e Real Madrid na janela de verão.