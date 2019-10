Jesé Rodríguez acredita que Sporting "tem equipa para lutar pelo título"

Jesé Rodríguez acredita que o plantel do Sporting tem qualidade suficiente para lutar pelo título de campeão nacional. O avançado espanhol, que chegou ao clube no último dia de mercado, acredita que a vitória caseira contra o Vitória de Guimarães mostrou a valia coletiva da equipa.

"Estou contente pelo golo marcado, mas ainda mais pela equipa, pois defrontámos um adversário forte, que também atua na Liga Europa. O que mais gostei foi a atitude dos jogadores, para atingirmos o quarto lugar, para tentarmos lutar pela Liga, porque temos equipa para poder lutar pelo título", disse, em entrevista ao Record.

Depois de ter sido opção nas alas, Jesé jogou no meio frente à equipa vitoriana, uma posição em que se sente confortável: "Também estou feliz por demonstrar que posso jogar como avançado e não apenas nos corredores".

Jesé destaca ainda a boa relação com Jorge Silas, o novo treinador do Sporting.

"O míster tem contribuído para que estejamos todos bem. Entendemo-nos bem com ele e, no final, a vitória é de todos. A mim pede-me que trabalhe o máximo possível sem bola e que faça o que sei fazer com ela", explica.

O espanhol de 26 anos conta com passagens pelo Real Madrid, Paris Saint-Germain, Las Palmas, Stoke e Bétis. Jesé não fecha porta a continuar em Alvalade na próxima época, mas admite que ainda não pensou sobre o futuro.

"Ainda não pensei nisso, sinceramente. Penso no dia a dia, em trabalhar, em dar o máximo pelo Sporting, pelos meus companheiros e por mim. O futebol dá muitas voltas e o que vai acontecer até ao final da temporada nunca se sabe. Há que continuar a trabalhar", remata.