Figo apoia existência das claques, desde que haja respeito

Luís Figo considera que as claques são importantes, desde que haja respeito. Foi esta a opinião dada sobre o antigo jogador do Sporting, esta terça-feira, sobre o litígio entre o presidente dos leões, Frederico Varandas, e os grupos organizados de adeptos do clube.



"As claques são fundamentais para os clubes, desde que haja apoio cívico dentro das normas que têm de ser respeitadas por toda a população num estado democrático. O que queremos todos é que o Sporting funcione e que tenha resultados. Quanto mais problemas houver à volta da equipa e do clube, não é bom para ninguém", assinalou o antigo internacional português, após ser recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito do programa "Desportistas no Palácio de Belém".

Sobre a contestação a Varandas, estando do lado de fora, Luís Figo não se sente em condições privilegiadas para avaliar o trabalho da atual direção do Sporting.

"Os sócios deram um voto de confiança a esta direção recentemente. Eu não sou ninguém para analisar, porque não estou ao corrente do que tem sido feito economicamente. À vista de todos, está a parte desportiva. Logicamente que, muitas vezes, as pessoas não são responsáveis pelos resultados, estes acontecem ou podem não acontecer. Agora, tens de fazer um trabalho desportivo que permita que os resultados desportivos aconteçam mais vezes", sublinhou.

E que trabalho é esse que deve ser feito? Figo explica: "A única forma que conheço de sucesso no futebol ou qualquer atividade empresarial é trabalho. Trabalhar no sentido de criar as condições para que a equipa seja forte, que trabalhe com tranquilidade, que tenha bons jogadores, que exista um equilíbrio a nível económico e desportivo. Quem está à frente deveria ter a preocupação de fazer o possível em prol do Sporting. De certeza que algumas o fazem. Outras, se calhar, não fizeram."