Delfim: "Venda de Wendel em janeiro será mais um mau negócio"

Se Wendel sair em janeiro, manchado por casos de indisciplina, o Sporting voltará a fazer um mau negócio. O aviso é de Delfim.

O antigo campeão pelo Sporting, numa entrevista a Bola Branca, adverte para a necessidade da SAD leonina repensar a forma como aborda o mercado. Depois do jornal “A Bola” revelar que o Sporting está farto da indisciplina de Wendel e que se prepara para “despachar” o médio brasileiro na próxima janela de transferências, Delfim deixa o alerta:

“Os últimos negócios não abonaram a favor do Sporting e se acontecer com Wendel será outro. De uma vez por todas, o clube tem de tomar outro rumo para que não saia prejudicado sempre que transfere ou adquire jogadores”.

Wendel trabalha à parte do plantel principal do Sporting, com os sub-23, depois de ter falhado o recolher obrigatório na passada sexta-feira.

“Entristece-me ver um profissional envolvido nesta situação. Prejudica a entidade patronal e prejudica-se a ele próprio”, diz à Renascença, Delfim. “Não estou por dentro do que motivou este desencontro e o afastamento de um ativo importante, mas a verdade é que o Sporting tem revelado dificuldade na gestão deste tipo de problemas. Tem acontecido e não ajuda ao rendimento e estabilidade”.

Será, tudo indica, sem Wendel, que o Sporting se desloca a Paços de Ferreira, na próxima quinta-feira, para a jornada 9 do campeonato. Delfim adverte para a importância de a equipa não facilitar na Mata Real.

“Se os jogadores relaxarem no primeiro terço do jogo, tudo se pode complicar”, avisa o antigo jogador, agradado com o que Jesé Rodriguez diz hoje ao “Record”. O avançado emprestado pelo PSG e que se estreou a marcar frente ao Vitória de Guimarães, acha que o Sporting tem equipa para lutar pelo título e anuncia que os jogadores irão dar tudo até ao fim. O antigo campeão Delfim considera “interessante ouvir isso de um jogador do Sporting; é revelador de crença nos colegas e ajuda os jogadores, que sabem que começaram mal o campeonato e muito têm a fazer para recuperar. Contudo, há muito tempo para tirar ilações e perceber se o Sporting vai lutar pelo título até à última jornada”.