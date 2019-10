Monges cartuxos. De 1947 a 2019, mostram-se memórias e vivências da missão "Scalexit"

“É este monge que se perturba com os jornalistas porque gosta da vida de clausura, mas é uma pessoa com um grande sentido de humor, uma graça e uma jovialidade", conta Maria do Céu Ramos. "Só ele se lembraria de chamar “Scalexit” a esta saída.”

“As pessoas têm todo o direito de acreditar, não critico e trato-as com profundo respeito, mas fico muito revoltado com o aproveitamento da fé pelos seus líderes, que exploram as pessoas e isso é infame”, lamenta Eduardo Gageiro, que agora vê duas das suas fotos a preto e branco, de 1970, recuperadas na exposição “Saudades dos Cartuxos”, patente no Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), em Évora.

“Não imaginava que havia um convento com estas limitações. Fiquei a admirá-los, mas ao mesmo tempo surpreendido com esta forma de viver”, reconhece Eduardo Gageiro, que se diz “agnóstico”, mas que nada tem contra quem acredita. “Para provar que não tenho nada contra, fiz um livro chamado 'Fé, olhares sobre o sagrado'.”

A estadia no mosteiro prolongou-se por vários dias, tendo sido possível a Gageiro direcionar a sua objetiva para lugares até então nunca vistos. “Fotografei a cozinha, o refeitório, as celas, tudo, tudo, tudo, e estava muito feliz, pois adoro fotografar pessoas e estas eram diferentes, viviam em clausura, com muito pouco, tinham uma cama, um sitio onde rezavam e um quintal”, recorda o fotógrafo.

Eduardo Gageiro tinha 12 anos quando publicou a sua primeira fotografia, no “Diário de Notícias”, com honras de primeira página. Corria o ano de 1947. Dez anos mais tarde, dava inicio à sua atividade de repórter fotográfico no “Diário Ilustrado”, concretizando uma vocação desde sempre incentivada por quem lhe reconhecia mérito.

Com o título "Saudades dos Cartuxos", a exposição agora patente ao público está divida em quatro núcleos, todos eles com o propósito de lançar um olhar sobre a Cartuxa e os cartuxos.

A Cartuxa e os seus monges, são, de resto, a marca que vai perdurar para sempre no eco da cidade, lembra, por seu lado, o arcebispo de Évora. “É a memória da sua sobriedade, a valorização do mistério na linguagem do silêncio, a permanente gratuidade da sua oração e o som do seu sino, sempre fiel e anunciador, na certeza de uma oração vigilante por todos e com todos, sem exceção.”

“Reclamam-me para Miraflores (Burgos), pois foi lá que professei e 55 anos depois de ter saído é o regresso a casa”, explica o eremita que vai, finalmente, recolher-se numa cela. Com ele leva recordações. “Levo as pessoas que conheci no coração, e à cidade de Évora peço que sejamos otimistas e confiantes no futuro. Amén.”

Quem também escolheu o silêncio foi o padre Antão Lopez, o “rosto” dos cartuxos de Évora, que nas últimas três décadas foi o responsável pela comunicação com o exterior, numa missão de “relações públicas” do Convento de Santa Maria Scala Coeli.

“Tive o privilégio de conhecer um cartuxo que era o Fonseca, antigo jogador do sporting, um angolano ou moçambicano, não me recordo, que depois de ter tido uma vida desportiva na alta competição do futebol, retirou-se para a Cartuxa. Era o irmão Paulo e visitava-nos com muita regularidade. Era de uma fraternidade perfeitamente tocante. Foi uma pessoa que conheci, por acaso, nos acasos que vêm no exercício das minhas funções, mas nunca pensei conhecer um futebolista de tão grande gabarito que escolheu o silêncio. Isso diz-me alguma coisa e dá que pensar.”

A um nível mais pessoal, o convívio com os monges foi também motivo de reflexão para para Maria do Céu.

“Foi muito interessante, por exemplo, acompanhar a organização do restauro da igreja e a visita do Presidente da República Jorge Sampaio, que inaugurou esse restauro. Foi muito interessante fazer uma conferência internacional sobre a Cartuxa, fazer duas ou três exposições para dar a conhecer a arte cartusiana, e esses projetos são irrepetíveis.”

“De uma conversa com o padre Antão, ele dizia 'as paredes ficam, nós vamos'. É daqui que surge a descoberta do título que, no entendimento que temos, eu e o prior, é um título que varre os dois sentimentos: são as saudades que os cartuxos têm e levam consigo e são as saudades que nos deixam”, explica o curador da mostra, José Alberto Ferreira.

No Espaço Atrium do Centro de Arte e Cultura (CAC) de Évora, o primeiro núcleo apresenta objetos da Cartuxa, do seu quotidiano, com destaque para um quadro do pintor cartuxo, Frei Miguel.

“A obra de Frei Miguel está hoje a caminho de ser mais conhecida, mas não tem sido mostrada na íntegra”, afirma José Alberto Ferreira, revelando que o quadro exposto, datado dos anos 1940, “foi feito em Miraflores e está ligeiramente restaurado”.

No segundo núcleo, os visitantes vão poder encontrar “três celas”, com imagens projetadas, destacando-se a primeira reportagem televisiva feita na Cartuxa, em 1982, e difundida no programa “70X7”, da RTP; uma sequência de fotografias que retratam as obras efetuadas no mosteiro ao longo dos anos; um ciclo de imagens do que foi feito nos anos 40 e do que hoje se pode ver nos mesmos lugares; e, ainda, uma visão mais descontraída e surpreendente da vida cartusiana.

“É, talvez, a surpresa maior: os cartuxos fazem passeios a que chamam espairecimentos. Nesse dia podem conviver e, como adoram fotografia e o que ela produz enquanto memória, registam esses momentos que agora partilham connosco”, adianta o diretor do CAC.

No seu núcleo central, o terceiro, são apresentados trabalhos de vários fotógrafos que participaram em projetos da FEA, quer sobre o seu património, quer especificamente sobre a Cartuxa. São quase duas dezenas de fotografias, criadas entre 1970 e 2019, algumas inéditas, onde se incluem as duas do fotógrafo Eduardo Gageiro.

Por fim, o quarto núcleo “é uma espécie de tabela do tempo, chamamos-lhe timeline, entre 1947 e 2019”, alude o curador, e “fala de 72 anos de eventos que a Cartuxa acolheu e nos quais houve quer a presença de pessoas externas, quer visitas, quer fotografias das mais variadas naturezas, reportagens, encontros, exposições ou apresentações de livros”.

“Esta exposição tem o que tem de ter. Tem a simplicidade da Cartuxa”, remata José Alberto Ferreira. Com entrada livre, a mostra pode ser visitada até 29 de março de 2020.