Sérgio explica como gere Fábio Silva. "Aqui não há meninos"

No balneário do FC Porto, não há "meninos de ouro" nem crianças prodígio. Há, isso sim, vinte e muitos jogadores de ouro, com idades entre os 17 anos e os 35. É assim que Sérgio Conceição explica a gestão que faz de Fábio Silva, que vai batendo recordes de precocidade do clube,

"Estamos a falar de um jogador que tem a qualidade para se afirmar num futuro próximo no FC Porto. É assim que esperamos e trabalhamos. Mas nunca diferenciando ou metendo num pedestal ou numa bola de cristal e dizendo que é o nosso menino. Aqui não há meninos: há jogadores, há profissionais, há homens no balneário que têm de lutar diariamente pelo seu lugar", esclareceu, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto sublinhou, nesse sentido, que a sua forma de liderar um balneário "é igual para todos os jogadores", pelo que, entre "um jogador de 17 anos ou de 35, o importante é a competência".

Manchetes não devem afetar



Ainda assim, Sérgio Conceição admitiu há que "ter atenção a um ou outro pormenor" na gestão e maturação de um jogador "que tem apenas 17 anos e vê o seu nome quase diariamente nas primeiras páginas":

"Vamos gerindo e percebendo que o futebol é muito resultadista, muito o momento. Nós, estrutura, estamos preparados para isso, não é um caso novo. Mas penso que também a base familiar, tudo o que envolve e gravita à volta do jogador é importante. Nesse sentido, não haverá problema, porque estamos a falar de um jogador que tem tudo isso."

Renovação não é com Sérgio



Fábio Silva termina contrato em junho de 2022, uma margem temporal confortável. No entanto, tem cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, um valor acessível, nos dias de hoje, para os "tubarões" do futebol europeu. Questionado sobre a necessidade de "blindar" o jovem ponta-de-lança, Sérgio Conceição passou a bola à direção: