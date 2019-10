Esteja no primeiro lugar do campeonato ou no último, Sérgio Conceição só sente pressão para ganhar jogos e conquistar pontos. A posição na tabela classificativa não só passará a interessar em maio. É assim que o treinador do FC Porto desvaloriza, também, a subida à liderança.

"O mais importante é estar em maio no primeiro lugar. Em todos os jogos, estando em primeiro ou em segundo ou em terceiro ou em quarto, vamos sempre querer ganhar, seja para manter a posição ou melhorá-la. A pressão que sentimos em cada jogo não tem a ver com a posição, mas com a vontade de ganhá-lo", frisou o técnico, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Marítimo, a contar para a jornada nove do campeonato.

As tradicionais dificuldades no Caldeirão



O Marítimo "é uma equipa tradicionalmente difícil no seu estádio", com "individualidades muito interessantes" e, até há pouco tempo, um historial muito interessante frente aos dragões, na Madeira.

"Espera-nos um jogo complicado, como foi nos últimos anos, incluindo as duas saídas comigo à Madeira [que o FC Porto venceu]. Mesmo antes desses jogos, o FC Porto esteve seis jogos sem ganhar na Madeira. Cabe-nos ter a ambição e determinação para ganhar o jogo. Temos de estar preparados para essas dificuldades e fazer um jogo que, no fim, possamos estar satisfeitos com o resultado e a exibição. Mas os três pontos são o mais importante", salientou o treinador portista.

O Marítimo não vence há um mês, mas isso não é algo que descanse Sérgio Conceição - bem pelo contrário: "Já tive uma abordagem com os jogadores, mais que uma, sobre esta equipa do Marítimo. Sabemos que, independentemente do estado anímico das equipas e da classificação, nos jogos contra os grandes os jogadores transcendem-se."

O Marítimo-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 18h45, no Estádio dos Barreiros. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.