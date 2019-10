Marega fora da convocatória do FC Porto para o Marítimo

Moussa Marega ficou fora da convocatória do FC Porto para a visita ao Marítimo, a contar para a nona jornada do campeonato.

O avançado maliano, que já tinha ficado na bancada no jogo com o Famalicão, no Dragão, na jornada anterior, volta a ser "chumbado" por Sérgio Conceição. Desta feita, não entra na lista de 21 eleitos.

Esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do FC Porto salientou que olha "para os treinos e para o dia-a-dia" e que, "física ou emocionalmente, para dado jogo, há jogadores que dão mais garantias". "Optamos por aqueles que estão em melhor forma", frisou, repetindo o que dissera logo após a vitória sobre o Famalicão.

Face à ficha de jogo da receção ao Famalicão, que valeu a subida à liderança da I Liga, entram Mbaye, guarda-redes da equipa B, e Saravia.

Os dragões viajaram para a Madeira, onde vai jogar, na quarta-feira, às 18h45, no Estádio dos Barreiros. O Marítimo-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados do FC Porto



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Mbaye;

Defesas: Saravia, Pepe, Diogo Leite, Marcano, Mbemba, Alex Telles, Manafá;

Médios: Danilo, Bruno Costa, Uribe, Loum, Otávio;

Avançados: Nakajima, Corona, Luis Díaz, Zé Luís, Fábio Silva e Soares.

