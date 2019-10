Marchesín orgulhoso por repetir prémio de melhor guarda-redes do mês

Agustin Marchesín, guarda-redes do FC Porto, mostrou-se orgulhoso por voltar a ser eleito o melhor guarda-redes do mês. O guardião recebeu a distinção no domingo, antes da partida contra o Famalicão, e recorreu às redes sociais para reagir ao prémio e ao resultado positivo.

"Feliz pelo resultado e pela atitude da equipa. Obrigado à liga pelo novo prémio de melhor guarda-redes de setembro. É um orgulho muito grande. Vamos continuar a trabalhar e a crescer com este grupo espetacular", disse, no Twitter.

O guardião dos dragões amealhou 33,30% dos votos de todos os treinadores da Liga. Bracali, do Boavista, foi segundo, com 18,25%, seguido de Defendi, do Famalicão, que somou 12,70% dos votos.