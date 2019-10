O consumo de droga no Porto. Rui Moreira propõe recriminalização, BE fala em retrocesso

O consumo de droga no Porto esteve em debate na Renascença e há um ponto assente: o fenómeno tem aumentado, o que é “evidente para todos os cidadãos do Porto”, admite Raúl de Almeida, deputado municipal pelo movimento de Rui Moreira e militante do CDS. No debate levado a cabo esta terça-feira no programa “Nunca é Tarde” também participou o bloquista José Soeiro, deputado à Assembleia da República. E foi nas soluções para o problema que começaram as divergências.

As propostas de Rui Moreira – que a Renascença trouxe ao debate público com esta reportagem-vídeo, que também pode ver acima – passam pela criminalização do consumo de drogas pesadas em espaços públicos e o uso de câmaras de videovigilância pela polícia. Foi a primeira ideia a suscitar um debate mais aceso entre os intervenientes.

“Tem havido um investimento inédito e brutal da Câmara Municipal do Porto (CMP), em contraste com o Governo central, e, se há alguma entidade que não falha, é a CMP, que se tem substituído ao Estado central com equipas de segurança. Esta proposta terá de ir à Assembleia da República, para termos uma legislação dissuasora. Ninguém quer transformar os doentes em criminosos, queremos uma lei que faça pedagogia”, sublinhou Raúl de Almeida.